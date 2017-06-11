Zeybekci’den domates çıkışı: Ya Türkiye'den alacaksın ya da Rusya'da bir Türk'ten alacaksın

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya’nın ambargoyu kaldırmadığı domatesle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, yasağın Rusya’nın gümrük tedbirleriyle kendisini koruma altına alma olarak gördüklerini açıkladı.

Sputnik’in haberine göre, Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırlayan Zeybekci gündeme dair soruları yanıtladı.

Zeybekci, "Sloganımız, sembolümüz, kahramanımız domates. Domatesle ilgili uygulamayı aramızda imzaladığımız mutabakatla yasak değil, gümrük tedbirleriyle kendilerini koruma altına almaları olarak öngörüyoruz. Böyle bir sonuca varacağız. Onun dışında hiçbir yasak kalmadı şu anda, beyaz et dahil olmak bunun teyitlerini de aldık" dedi.

‘En büyük avantajımız domatesin güzel tadı’

Türk yatırımcıların Rusya'da sera yatırımlarına başladıkları bilgisini veren Zeybekci, "Bizden kurtuluş yok. Ya Türkiye'den alacaksın ya da Rusya'da bir Türk'ten alacaksın. Rusya'yı gerek teknoloji, gerek bilgi birikimi, gerek yatırımcılarımızın orada bunu üretmeleri anlamında destekliyoruz. Bizim için dışarıdan gelen biri yatırım yapıp üretmeye başladığında bizim için artık milli bir şirkettir ve Türk malıdır o, Rusya'da aynı şekilde bakıyor. Orada üretilmesini önemsiyor. Bununla ilgili de teşvik tedbirleri almışlar. Rusya sera yatırımlarını, Rusya'da üretilmesini destekliyor. Bu saygı duyulması gereken bir şeydir. Bunda diyeceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü enerji maliyetleri anlamında daha avantajları var. Ne derece yapabilirler bunu göreceğiz. Şundan yüzde 100 eminim, asla Türk domatesinin kalitesini, Anadolu topraklarında üretilen o güzel tadını asla hiçbir yerde veremezler. O en büyük avantajımız" ifadelerini kullandı.

Haberrus