IC İçtaş: Türkiye’deki insan kaynağından tekrar faydalanmaya başlayacağız

IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen, Rusya’nın Türk vatandaşlarına ve şirketlerine yönelik kısıtlamaları kaldırmasının ardından, Türk şirketlerinin ülkedeki projelerde tekrar öncü rolünü üstleneceğini söyledi.

Çeçen, AA muhabirine, Türkiye’ye yönelik bazı ekonomik kısıtlamaları iptal eden kararnamenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından geçtiğimiz hafta imzalanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasında yaşanan olaylar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yoğun bir istişare süreci yaşandığını hatırlatan Çeçen, “İlişkilerin yaşanmış olan o talihsiz olaydan önceki döneme dönmesi ve hatta bir ileri safhaya taşınması noktasında bir görüş birliği belirlenmişti.” dedi.

"Türk ekonomisi için çok önemli"

Türk hükümetinin yoğun temasları neticesinde geçtiğimiz hafta imzalanan kararnamenin, Türk ekonomisi için çok önemli sonuçlar getireceğini belirten Çeçen, “Türk ekonomisinin yanı sıra, Türkiye için çok önemli bir pazar olan Rusya’da bizler için de çok önemli sonuçlar getirecektir.” dedi.

Söz konusu gelişmenin, Rusya’da faaliyet gösteren Türk şirketleri tarafından umutla beklediği bir sonuç olduğunu dile getiren Çeçen, kararın, kararnamenin Türk firmaları adına hem ileriye dönük yatırımlar, hem de projeler adına çok büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

"En önemli kaynağımız, sahip olduğumuz yetenekli iş gücü"

Çeçen, Türk firmalarının Rus piyasasında çok önemli projelere imza attığını ve talip olduğu birçok proje bulunduğunu belirterek, “Bunu da yaparken de tabi ki en önemli kaynağımız Türkiye’de sahip olduğumuz yetenekli iş gücü. Bize hem rekabetçilikte, hem kalitede diğer birçok firmanın önüne taşıyan bir unsur.” şeklinde konuştu.

Rus hükümetinin Türk vatandaşlarının istihdamına yönelik yasağı kaldırmasının ardından, tekrar Türkiye’deki insan kaynağından yoğun bir şekilde faydalanmaya başlayacaklarını vurgulayan Çeçen, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar Rusya’da iş yapmış tüm Türk firmalar, yerel imkanları da olabildiğince kullanarak, başarılarını Türkiye’de sahip oldukları iş gücü ve insan kaynağına borçlu. Bu devam edecek. Bundan sonra hızlı bir şekilde insan kaynağı sağlayacağız. Önümüzde birçok önemli proje var. Türk şirketleri bu projelerde tekrar öncü rolünü üstlenecek. Bu da birçok Türk işçisinin ve malzemesinin girişiyle gerçekleşecektir.”

"Türkiye-Rusya arasındaki ortaklığı ileriye taşımaktan gurur duyuyoruz"

İtalyan Astaldi firmasıyla kurduğu ortak girişim olan ICA ile Rusya'da St. Petersburg Pulkovo Havalimanı ve St. Petersburg Yüksek Hızlı Batı Çevre Yolu projelerini tamamlayan IC İçtaş İnşaat, şu anda 2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için büyük önem taşıyan Moskova – St. Petersburg M11 Otoyolu Projesi için çalışmalarını sürdürüyor.

IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen, geçtiğimiz günlerde 2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki en önemli ulaştırma yatırımlarından biri olan Moskova ile St. Petersburg’u birbirine bağlayacak M11 Otoyolu Projesi için çalışmalarını hızla sürdürdüklerini ifade etmiş, "Rusya’da tamamladığımız iki projemiz Pulkovo Havalimanı’nın genişletilmesi ve St. Petersburg Yüksek Hızlı Batı Çevre Yolu’nun tamamlanmasının ardından böylesine önemli bir anlaşmaya imza atmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kamu-özel sektör işbirliği ile hayata geçirilecek otoyol projelerine yönelik imzaladığımız bu protokolün işbirliğimizin güçlenmesine katkıda bulunacağına gönülden inanıyoruz. ICA olarak Rusya ile ortak proje yürütme tecrübemizin yeni projelerle pekişmesi bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Rosavtodor ile işbirliği yapmaktan ve Türkiye ile Rusya arasındaki yatırım ortaklığını ileriye taşımaktan gurur duyuyoruz" demişti.

Haberrus