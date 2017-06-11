"Rusya, Katar'a tarım ürünleri göndermeye hazır"

Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Cambulat Hatuov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Katar'a tarım ürünleri sevkiyatını artırmaya hazır olduklarını söyledi.

Katar'dan bu konuda henüz resmi bir istek gelmediğini, ancak talep gelmesi durumunda Katar'a et, süt ve tahıl ürünleri sevkiyatını artırmaya hazır olduklarını belirten Hatuov şunları söyledi: "Rusya büyük bir tarım ihracatı potansiyeline sahip. Katar isterse bu gerçekleşir. Resmi olarak Tarım Bakanlığı'mıza böyle bir yazı gelmedi. Zaten biz uluslararası pazarda yer alıyoruz ve bu işler aracılar üzerinden gerçekleştiriliyor, yani böyle bir talep gelmeyedebilir. Mısır, pirinç, şeker, bitkisel yağ, un, et ve süt ürünleri... liste çok geniş, hepsini ihraç etmeye hazırız."

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Yemen, Libya, Maldivler, Moritanya ve Komorlar, terörü finanse etmekle suçladıkları Katar ile diplomatik ilişkileri kestiklerini açıklamıştı.

Reuters haber ajansı da Katar'ın İran ve Türkiye ile ürün sevkiyatlarını artırma konusunda görüştüklerini yazmıştı.

Haberrus