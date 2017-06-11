Türk deri sektörü Rusya’da yeniden ayağa kalkıyor

Rusya hükümetinin Türkiye’ye yönelik bazı ekonomik engelleri kaldırmasının ardından Türk deri sektörü Rusya pazarındaki eski günlerine geri dönmek istiyor.

Türkiye ile Rusya arasındaki deri ve deri mamulleri sektöründe ihracat yılın 5 aylık döneminde yüzde 73, Mayıs ayında ise ayakkabı ihracatı yüzde 500 arttı.

Dünya gazetesinin haberine göre İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, yılın 5 aylık döneminde Türkiye’nin toplam deri ihracatının 635 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi ilişkilerin düzelmesiyle deri ve deri mamulleri sektörünün yeniden ayağa kalkmaya başladığını kaydeden Şenocak, “Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin iyi bir seviyeye geldiği bu dönemde, Türk deri ihracatçısı en önemli pazarı olan Rusya’ya yapılan ihracatta 5 ayda yüzde 73 artış oldu. 5 ayda 62 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Rusya’ya deri ihracatındaki artış geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Özellikle mayıs ayında Rusya pazarına, ayakkabı ihracatında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 500 artış ile 6,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Dünyada deri ve deri mamulleri ticareti 140 milyar dolar civarında. Türkiye bu pazardan çok az pay alıyor.” dedi.

Şenocak sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Rusya’da Türkiye deri sektöründe yönlendirici konumda… Rusya pazarına her geçen gün katma değeri daha yüksek ürünler ihraç ediyoruz. Türk deri sektörü olarak moda ve trendleri yakından takip etmekle kalmıyor artık kendimiz bu değerleri taşıyan ürünler üretiyoruz.”

Haberrus