Rusya: Petrolde global anlaşma için erken

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, petrol üretiminin azaltılmasına yönelik global bir anlaşma ihtiyacı olmadığını, anlaşmanın ürettiği sonuçlar konusunda bir karar vermek için çok erken olduğunu söyledi.

Petrol piyasasının 2018’in ilk çeyreğinde dengelenmesini beklediğini ifade eden Novak, “Bugün petrol arzı talebi aşıyor, ancak global stokların düşmesini ve piyasada dengenin sağlanmasını bekliyoruz. Bunun için stokların beş yıl ortalamasına düşmesi gerekli. Bunun gelecek birkaç çeyrekte gerçekleşmesini bekliyoruz.” dedi.

Novak ayrıca, stokların 5 yıl ortalamasına gerilediğini hatırlatarak, "2018’in ilk çeyrek sonunu görebiliriz.” dedi.

Haberrus