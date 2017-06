Bakan Zeybekci: Türkiye ve Rusya birbirini tamamlıyor

Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sergey Panov’un ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen milli gün resepsiyonunda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ve Rusya arasında yaşanan problemlerin çok büyük oranda halledildiğini söyledi.

Dünya gazetesinin haberine göre Rusya Federasyonu’nun 27’nci kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Zeybekci Türkiye ve Rusya’nın rakip olamayacağını ifade etti.

Zeybekci, “Çünkü, Türkiye ile Rusya dünyada belki birbirini tamamlama kabiliyeti en yüksek olan iki ülke. Doğal zenginlikleri, altyapısı ve teknolojik farklılıkları itibarıyla birbirini bu kadar iyi tamamlayan ve aynı zamanda da komşu olan iki ülke büyük bir fırsat demektir bizim için.” şeklinde konuştu.

“Türk halkı Karlov’u asla unutmayacaktır”

Bu büyük fırsatın değerlendirilmesi yolunda, zaman zaman problem ve sıkıntıların yaşandığını belirten Zeybekci, “Bu sıkıntıların veya problemlerin en üzücüsü, bizi Türk halkını derinden yaralayanı çok değerli Büyükelçimiz Andrey Karlov’dur. Büyükelçinin şahsına yapılan bir saldırı değildir, hem Rusya’ya hem Türkiye’ye yapılan bir saldırıdır. Türk halkı onu asla unutmayacaktır, iyi dileklerle anacaktır.” ifadelerini kullandı.

"Yasakların kazananı yoktur"

Türkiye ve Rusya arasındaki problemlerin aşılma sürecini değerlendiren Zeybekci, “En sonunda Rusya ve Türkiye olarak birbirimize şunu söyledik; ‘Yasakların kazananı yoktur, her iki taraf da kaybeder.’ Belki birisi biraz az, birisi biraz fazla kaybeder ama her ikisi de kaybeder. Fakat serbesti ve liberalizmin olduğu, yasakların olmadığı ortamda her iki taraf da kazanır. Biz kazanmayı seçtik. Yaşasın Türkiye-Rusya dostluğu.” dedi.

Haberrus