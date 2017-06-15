Türk yetkililer Rus et firmalarını denetlemeye gelmekten son anda vazgeçti

Rusya'dan et satın almak için çeşitli denetlemeler talebinde bulunan Türkiye tarafı, 13 Haziran'da Moskova'ya gelerek denetim yapacaktı. Rusya'dan yapılan açıklamaya göre Türk tarafı son anda vazgeçti.

Daha önce yapılan açıklamaya göre Türk yetkililer 13 Haziran'da Moskova'ya gelecek, Rosselhoznadzor yetkilileri tarafından karşılanarak, çeşitli çiftliklerde et ürünlerinin kalitesini denetleyecekti. Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) Sözcüsü Yuliya Melano tarafından yapılan açıklamaya göre Türk heyeti bundan vazgeçti. Hatta Rusya'ya gelmek için vize başvurusu dahi yapmadılar.

Rosselhoznadzor'dan yapılan Türk heyetinin ziyaretin ilişkin açıklamaya göre, "Denetim gerçekleşmedi, çünkü gelmekten vazgeçtiler. Hatta vize için bile başvuru yapmadılar. Denetim olmayacak" dendi.

Yapılan açıklamaya göre Türk tarafı yakın tarihte de Rusya'ya gelmeyi planlamıyor.

Rusya, birçok kez Türkiye'ye et satmak istediğini dile getirmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise en başından beri bu olaya sıcak bakmadıklarını ifade etmişti.

Selim Saygıner, Haberrus