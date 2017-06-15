Rusya ve Türkiye domates için bir kez daha görüşecek

Rusya Ekonomi Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Moskova ile Ankara’nın Türkiye’den Rusya’ya domates sevkiyatına yönelik özel görüşmeler yapılacağını söyledi.

Rus haber ajansı RIA’nın haberine göre Gruzdev, Türkiye ile yapılacak özel domates görüşmelerinde Rus üreticilerin çıkarlarının göz önünde bulundurulacağını ifade etti.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Rusya-Çin EXPO fuarında açıklamalarda bulunan Gruzdev, “Domatesler iki ülkenin lideri tarafından daha önce özel bir konu olarak ele alınmıştı. Bu konuda ekonomik koşullar ve Rus üreticilerin çıkarlarının göz önünde bulundurulması gerekiyor.” Şeklinde konuştu.

Bakan yardımcısı sözlerinin devamında, "Bu nedenle bu konu daha sonra çözülecek, bu yönde görüşmeler yapılacak.” dedi.

Haberrus