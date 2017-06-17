Rusya Merkez Bankası faiz oranını yüzde 9'a düşürdü

Rusya Merkez Bankası faiz oranını yüzde 9.25'ten yüzde 9'a indirdi. Banka, borçlanma maliyetlerini bu yıl üçüncü kez azaltarak parasal gevşemenin hızını düşürdü. Politika yapıcıları, dikkatlerini enflasyonu hedefe yakın tutmaya yöneltti.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin çoğu, Şubat'tan bu yana ilk kez faiz hareketlerini doğru tahmin etti. Ekonomistlerin çoğu, faizlerin 25 bp düşmesini bekliyordu.

Banka, 2017'nin ikinci yarısında daha fazla faiz indirimi için alan gördüğünü belirtti ve enflasyon risklerinin, orta vadede şu anki seviyesinde kalmayı sürdürürken, yakın vadede bu risklerin azaldığı kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası, 2017 büyüme tahminlerini yüzde 1-1.5 aralığından 1.3-1.8 aralığına çekti.

Haberrus