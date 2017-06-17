Rusya'dan Türkiye'ye et ithalatı konusunda yeni gelişme

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadi Dvorkoviç, Türk yetkililer tarafından Rus et ve süt üreticisi şirketlerin denetiminin yakın zamanda gerçekleştirileceğini beklediklerini söyledi.

Dvorkoviç, Türkiye'nin Rusya'dan et ve sür ürünleri ithalatının başlayabilmesi için Rusya'daki çiftliklerde gerçekleştireceği denetimi iptal etmiş olmasına ilişkin bir soruya, "Denetimin yakın zamanda gerçekleşmesini bekliyoruz" diye yanıt verdi.

Denetimin neden iptal edildiğine dair yöneltilen bir soruya ise "Bunun teknik bir mesele olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, 14 Haziran'da Rusya'daki bazı et üreticilerini denetlemesi için ülkeye gelmesi beklenen Türk yetkililerin bu ziyareti son anda gerekçe belirtmeden iptal ettiğini açıklamıştı.

Haberrus