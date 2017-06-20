Hükümete yakın şirketler, Akkuyu'nun yüzde 49'unu satın alıyor

Rusya tarafından Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa edilen nükleer güç santrali projesinin yüzde 49'u, hükümete yakınlığı ile bilinen Cengiz-Kolin-Kalyon ortaklığına satılıyor.

Rosatom'dan yapılan açıklamada, Cengiz-Kolin-Kalyon konsorsiyumunun Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin sermayesine yüzde 49 oranında katılmasını öngören ön protokolün bugün Moskova'da imzalanacağı söylendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Atomexpo-2017' Uluslararası Nükleer Enerji Forumu'nda konuşan Rosatom yetkilisi Anastasia Zoteyeva, Türk şirketlerinden oluşan birlikle, hissedarlık anlaşmasının ise yıl sonuna kadar imzalanacağını söyledi.

Son yıllarda ciddi bir çıkış içinde olan Cengiz Holding Türkiye’nin pek çok noktasında maden sahaları işletirken Üçüncü Havalimanı’nın da yüklenici firmalarından. Cengiz Holding kesilen vergi cezalarının silinmesi ve 17-25 Aralık sürecinde de sık sık gündeme gelmişti.

Haberrus