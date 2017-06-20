Türkiye’den Rusya’ya 5 ayda 5 milyonluk kiraz ihracatı

Türkiye'den Rusya’ya 1 Ocak - 31 Mayıs tarihlerindeki 5 aylık dönemde 2 bin 409 ton kiraz ihraç edilerek 5 milyon 56 bin dolar gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre Türkiye'den Rusya'ya yılın 5 aylık döneminde limon, mandalina, soğan, greyfurt, kayısı, şeftali, portakal, kiraz, ayva, lahana, erik, patates, karnabahar, karpuz, kavun, pırasa ve biber olmak üzere 17 ayrı üründe meyve ve sebze ihracatı gerçekleşti.

Belirtilen dönem aralığında kiraz, ayva, lahana ve kavun ihracatında önceki yıla göre hem miktar hem de gelir açısından artış yaşandı.

Miktar bazında en fazla artış yüzde 135 ile kirazda yaşanırken, bunu yüzde 47 ile ayva, yüzde 42 ile lahana, yüzde 40 ile limon takip etti.

Gelir açısından değerlendirildiğinde ise en fazla artış yüzde 67 ile ayvada, yüzde 54 ile kirazda, yüzde 12 ile kavunda gerçekleşti.

Türkiye, geçen yılın aynı döneminde Rusya'ya bin 27 ton kiraz ihraç ederek, karşılığında 3 milyon 276 bin 186 dolar gelir elde etmişti.

Haberrus