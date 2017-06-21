Rusya, Kırgızistan'ın 240 milyon dolarlık borcunu 'sıfırladı'

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ve Kırgız meslektaşı Adılbek Kasımaliyev'in katılımıyla iki ülke arasında imzalanan protokol ile, Bişkek'in Moskova'ya olan 240 milyon dolarlık borcu silindi. Karar, 20 Haziran'da Kremlin'de Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı toplantı sonrasında alındı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Maliye Bakanı Siluanov, "Kırgızistan tarafından borçların sıfırlanması için bir talep geldi. Meslektaşlarımızla bir araya geldik ve bugün 240 milyon dolarlık borcun silinmesi için protokol imzaladık." diye ifade etti.

Kırgız lider ise konu hakkında, "Rusya'dan çok büyük ve gerçek br finansal yardımın geldiğini belirtmek isterim" dedi.