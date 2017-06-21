Moskova borsasında dolar 60 rubleye yükseldi

Moskova borsasında dolar/ruble kuru Şubat başından bu yana ilk kez 60 rubleyi geçti.

21 Haziran Çarşamba, Moskova saati ile 10:28'de kur 60,08 olarak görüntülendi.

Euro da ruble karşısında değerini artırdı. Aralık başından bu yana ilk defa 67'ye kadar yükseldi.

Rusya'da petrol fiyatı oluşturmak için baz alınan Brent petrol fiyatı ise, Londra'nın ICE borsasında bu sabah 45,54 dolardan işlem gördü.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin Nisan ayında yaptığı açıklamada, 2017 yılının 2'inci ve 3'üncü çeyreğinde rublenin dolar karşısında güçleneceğini söylemişti.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ise daha önce yaptığı açıklamalarda rublenin değer kaybetmesi gerektiğini, değerli rublenin Rusya ekonomisine zarar verdiğini ifade etmişti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın tahminlerine göre, dünyada petrol fiyatları 45 doların altına inmezse, dolar yıl boyunca 62-63 bandında seyreder. Petrolün 40 doların altına düşmesi durumunda ise dolar/ruble kuru 68 olur.

Selim Saygıner, Haberrus