Rusya: Türk domateslerine ambargo uygulamaya devam edeceğiz

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Rusya'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı domates ambargosunun önümüzdeki yıllarda kaldırılmayacağını söyledi.

Konuyla ilgili bir soru üzerine Tkaçev, "Belki, bir gün Türkiye'den domatese izin veririz. Ama önümüzdeki yıllarda olmadığı kesin." diye yanıt verdi.

Türkiye'den Rusya'ya meyve-sebze ambargosu 1 Ocak 2016 yılında başlamıştı. Şuanda neredeyse tüm yasaklar kalktı, ancak domates için yasak devam ediyor.

Haberrus