1,6 milyon Rusya vatandaşı borçları yüzünden yurtdışına çıkamıyor

Rusya Federal Yargı İcra Servisi'nden (FSSP) yapılan açıklamaya göre, 1 milyon 600 bin Rusya vatandaşının borçları yüzünden yurtdışına çıkma yasağı bulunuyor.

Rusya'da 2005 yılında çıkan bir kanunla borcu olan vatandaşların yurtdışına çıkmasını yasaklayan sistemin önü açıldı. Vatandaşlara yurtdışı çıkış yasağı uygulanabilmesi için 10 bin ruble (166 dolar) ve üzeri borcu bulunması yeterli oluyor.

Borçları yüzünden yurtdışına çıkamayan insanların sayısı her yıl önemli ölçüde yükseliyor. 2015'de 700 bin olan rakam, 2016'da 1 milyon, 2017'de ise 1,6 milyon olarak hesaplandı.

Haberrus