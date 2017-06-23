Gazprom: Türk Akımı için 6 milyar doları karşılayabiliriz

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Andrey Kruglov, Türk Akımı projesi için planlanan yatırım tutarının 6 milyar dolar olduğunu ve Gazprom'un bu tutarı karşılanabileceğini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Kruglov "Türk Akımı için planlanan yatırım tutarı yaklaşık 6 milyar dolar. Finanse edilmesi konusunda projenin denizden geçen kısmı için böyle bir imkânın olduğunu söylemiştik. Ancak Türk Akımı’nın sadece Gazprom tarafından karşılanabilmesi yönünde plan da yaptık." diye ifade etti.

Türk Akımı projesinin ilk detayları Aralık 2014'te ortaya çıkmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyareti sonrasında açıklanan projede inşaata 2016'da başlanması öngörüldü. Her biri 15 milyar 750 milyon metreküp kapasiteli 4 hattan oluşacak Türk Akımı’nın 910 kilometresi Karadeniz’in altından geçecek. Trakya’dan Türkiye topraklarına girecek hattın kara bölümündeki uzunluğu da 260 kilometre olacak. Türk Akımı’nın 19 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Haberrus