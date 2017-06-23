Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı 109 milyon dolardan 3 milyon dolara düştü

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Bülbül, bir dönem 109 milyon dolar yaş meyve sebze ihracatı yapılabilen Rusya'ya bu yılın ilk 5 ayında sadece 3 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Bülbül, Rusya kayıpları ile Rusya dışı kazançların mahsup edilmesi halinde 52 milyon dolarlık bir farkın ortaya çıktığını belirtti.

2017'nin ilk çeyreğinde ekonomik büyüme yüzde 5 olarak gerçekleşmesine rağmen, tarım sektöründe bu oranın yüzde 3.2'de kaldığını anlatan Halil Bülbül, genel ekonomik büyümeye sektörel katkının olması gerekenin altında kaldığını söyledi. Bülbül, bunun nedenlerini şöyle sıraladı: "Verilen desteklerin büyümeye ivme kazandırmaması. Sektörümüzde yaşanan toprak kayıpları. Tarımsal faaliyetlerden çekilme. Fiyat istikrarı adına tarımsal ithalatın kolaylaştırılması. Dünya tarımsal ürün fiyatlarındaki düşüşler. Tarımsal girdi maliyetlerindeki aşırı artışlar."

Tarım sektöründeki büyümenin Antalya tarımı açısından anlamını yaş meyve sebze ihracatındaki eğilimlere bakarak belirli ölçülerde görmenin mümkün olduğuna işaret eden Halil Bülbül, 2017 yılı ilk 5 ayında yapılan yaş meyve sebze ihracatının 189 milyon dolar olduğu ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11'lik artışı ifade ettiğini söyledi.

"Rusya kayıplarının üçte birini yeni pazarlarla telafi edebilmişiz"

İlk bakışta büyüme oranı itibariyle yüksek bir rakam gibi gelse de 189 milyon dolarlık ihracatın aynı dönemler itibariyle araştırıldığında 2008 yılı rakamına denk geldiğine değinen Bülbül, "243 milyon dolarla en yüksek ihracat yaptığımız yılda Rusya'nın payı 109 milyon dolardı. Bu yılın ilk 5 ayındaki ihracatımızın ise sadece 3 milyon doları Rusya'ya gerçekleşmiştir. Rusya kayıpları ile Rusya dışı kazançları mahsup edersek 52 milyon dolarlık bir fark ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak diyebiliriz ki Rusya kayıplarının yaklaşık üçte birini yeni pazarlarla telafi edebilmişiz. Dolayısıyla yeni pazarlar konusunda çok daha fazla çalışmalıyız" dedi.

Haberrus