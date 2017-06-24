Karadeniz'de 'Türk Akımı' inşaatı başladı: Putin, Erdoğan'ı telefonla arayarak bilgi verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, 'Türk Akımı' projesi için Karadeniz'de suya boru döşeme işlemlerinin başladığını söyledi. Putin, 'Türk Akımı' için boru döşeyecek gemiyi ziyareti sırasında Erdoğan'ı aradı.

Putin, Rusya'nın diğer ülkelere nazaran, Türkiye ile arasındaki işbirliğinin daha yüksek olduğunu belirtti. Putin, "Türkiye ile aramızdaki projeler, başka ülkelerle olamadığı gibi gelişiyor." dedi.

Putin, Türkiye hakkındaki sözlerine şöyle devam etti, "Diğer ülkelerle yönetim konusundaki anlaşmalara yıllarımızı harcıyoruz. Ama Türkiye ile bunu bir kaç ay içerisinde hallediyoruz. Bu bizim (Türk meslektaşlarımızla) direkt olarak kişisel desteklerimizden kaynaklanıyor."

Putin, Türkiye ile 'Türk Akımı' anlaşmasının 2016 yılı sonbaharında imzalandığını, ve projenin yalnızca 7 ay geçtikten hemen sonra başladığını söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu konuda tebrik etti.

Rus lider, Erdoğan'a 'Türk Akımı' için su altına boru döşeme çalışmalarına başlanması hakkında bilgi verdi.