Miller Türk Akımı inşaatında konuştu: Türkiye’nin talebi sürekli artıyor

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türk Akımı doğalgaz boru hattının pazar tarafından talep edildiğini, Rus gazının Türkiye pazarındaki payının yüzde 53 olduğunu söyledi.

Türk Akımı projesinin inşaatının başladığı Anapa şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile incelemelerde bulunan Miller, “Boru hattı inşaatının tüm çalışmaları uluslararası ekoloji norm ve yasalarına uygun olarak gerçekleştirilecek.” dedi.

Türk Akımı projesinin pazar tarafından talep edildiğini ifade eden Miller, “Eğer Türkiye hakkında konuşacak olursak, Rus gazına olan talebin arttığını görüyoruz. Şu anda gaz sevkiyatımızın Türkiye doğalgaz iç pazarındaki parı yüzde 53.” dedi.

Türk Akımı üzerinden sevk edilecek olan gazın hedef diğer hedef pazarının Güney ve Güney-Doğu Avrupa olduğunu belirten Miller, “Avrupa’da da Rus gazına olan talebin arttığını görüyoruz. Buradaki talep artışları gerçekten şaşırtıcı derecede.” şeklinde konuştu.

Miller, Rus gazına olan talebin Türkiye’de yüzde 26, Yunanistan’da yüzde 12, Bulgaristan’da yüzde 14, Macaristan’da yüzde 31, Sırbistan’da yüzde 47 ve Avusturya’da yüzde 77,5 oranında arttığını açıkladı.

Berk Atacan, Haberrus