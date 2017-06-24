Putin, Türk Akımı inşaatını yerinde inceleyecek

Kremlin basın bürosu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türk Akımı boru hattının inşaatını ziyaret edeceğini açıkladı.

Açıklamaya göre Putin, Türk Akımı boru hattının Karadeniz’in derin sularındaki inşaatını gerçekleştirecek olan Pioneering Spirit adlı boru döşeme gemisinde incelemelerde bulunacak.

Pioneering Spirit, dünyanın en büyük su altı boru döşeme gemisi ve günde 3,5 ila 5 km arasında su altına boru döşeyebiliyor. Türk Akımı boru hattının toplam deniz uzunluğu ise 937 km.

Hükümetler arası anlaşması geçen yıl Ekim ayında İstanbul'da imzalanan Türk Akımı boru hattı projesi kapsamında, yılda 31,5 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattının inşa edilmesi planlanıyor.

Haberrus