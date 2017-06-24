Putin: Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz satmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Türk Akımı' inşaatının başladığı Anapa şehrinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, Türkiye üzerinden güney ve güneydoğu Avrupa'ya gaz satmaya hazır olduklarını ifade etti.

Erdoğan'la telefonda görüşen Rus lider şunları söyledi: "Eğer partnerlerimiz isterse, Türkiye sınırları üzerinden güney ve güneydoğu Avrupa'ya gaz satmaya hazırız. Görüyoruz ki partnerlerimizin böyle bir ilgisi söz konusu."

Putin, Türkiye ile 'Türk Akımı' projesi için Erdoğan'a şunları söyledi, "Sizi temin ederim ki, sizin (Türkiye'nin) beklentilerinizi karşılıyoruz, çünkü buradaki çıkarlarımız tamamen örtüşüyor.

'Türk Akımı' projesinin iyi ilerlediğini vurgulayan Putin, boru hattının giriş noktası, Türkiye'nin topraklarından geçişi ve çevre güvenliği gibi birkaç konuda daha anlaşmak gerektiği belirterek, projenin bugünkü aşamasına gelindiği gibi hızlı hareket edilirse bu konularında çözülebileceğini söyledi.

Putin, projenin ilk boru hattının önümüzdeki yıl sonunda, ikinci hattın ise 2019 yılı sonunda hazır olmasını beklediklerini söyledi.

Selim Saygıner, Haberrus