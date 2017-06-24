Türkiye, Rusya'dan et ithal etmek için denetlemelere başlıyor

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) Sözcüsü Yuliya Melano, Türk uzmanların 10 Temmuz’da Rusya’daki büyük ve küçük baş hayvan eti üreticilerini denetlemeye başlayacağını söyledi.

Rus basınına konuşan Melano "Türk uzmanların Bryansk, Orenbursk ve Moskova bölgelerindeki Rus büyük ve küçük baş hayvan eti üreticilerini denetlemesi konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya'dan et ithal etmek için çeşitli denetlemeler talebinde bulunan Türkiye tarafı, 13 Haziran'da Moskova'ya gelerek denetim yapma kararı almış, ancak daha sonra Rusya'dan yapılan açıklamaya göre Türk tarafı son anda bu tarihte gelmekten vazgeçmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Türkiye'ye et satmak istediğini, ancak kendilerinin buna ihtiyaçlarının olmadığını söylemişti.

Haberrus