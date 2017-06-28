86. İzmir Enternasyonal Fuarı Partner Ülke olarak Rusya'yı ağırlayacak

İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl 86. kez kapılarını açacak. Her yıl başka bir temayla düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bu yılki ana teması "İnovasyon - Enerj", Onur Konuğu İli "Muğla" ve Partner ülke de "Rusya" olarak belirlendi.

Basına yapılan açıklamada, 18-27 Ağustos'ta düzenlenecek fuarda Rusya'nın 759 metrekarelik alanda doğalgaz, petrol, kimya, tarım, finans ve turizm sektörlerindeki firmalarıyla yer alacağı belirtildi.

Rusya'nın İzmir Enternasyonal Fuarı'na ilk kez 1934'te katıldığına işaret edilen açıklamada, bu tür organizasyonların her iki ülkenin ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerini geliştirdiği bildirildi.

Açıklamada, "İzmir Enternasyonal Fuarı ve Rusya Federasyonu arasındaki çok zengin ve güçlü bağlar, 86. İzmir Enternasyonal Fuarı'na partner ülke olmasıyla daha da güçlenecek." ifadesine yer verildi.

Rusya-Türkiye arasında yeni işbirliği temaları olabilir

Öte yandan Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Gruzdev de, Rusya’nın ilk kez resmi partnerlerinden biri olacağı 86. İzmir Enternasyonel Fuarı çerçevesinde Türkiye ile ‘hassas’ ekonomik konuları konuşmayı planladıklarını söyledi.

Çin’in Dalian kentinde gerçekleştirilen Summer Davos zirvesi kapsamında gazetecilere konuşan Gruzdev "Ağustos ayında İzmir’de uluslararası bir fuar gerçekleştirilecek. Rusya bu fuara resmi partner olarak davet edildi ve bunu onayladı" dedi. Gruzdev, "Yeni işbirliği temaları olabilir. Türkiye Ekonomi Bakanlığı’ndan partnerlerimizle de kalan tüm hassas konuları çözeceğiz" diye de ekledi.

Haberrus