Gazprom, Türkiye'deki gaz piyasasından çekiliyor

Rus enerji şirketi Gazprom, 8 yıl önce hisselerini satın aldığı Bosphorus Gaz'ın 'ekonomik olarak kârsız olduğu' gerekçesiyle hisselerini tekrar satma kararı aldı. Gazprom daha önce de, doğalgaz fiyatına ilişkin anlaşmazlık nedeniyle Türkiye’de bazı şirketleri (Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Batı Hattı Doğalgaz Ticaret A.Ş. ve Kibar Enerji A.Ş.) mahkemeye vermişti.

Kommersant gazetesinin haberine göre, Rus enerji şirketi Gazprom, Türk iç pazarından tamamen çekilebilir.

Gazetenin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Gazprombank, Türkiye'ye Rus gazını ithal eden Enerco ve Avrasya şirketlerindeki yüzde 60'lık kontrol hisselerini yöneten Promak şirketinden ayrılma sürecini tamamlamak üzere. Promak, Gazprom ve Akfel Holding'in 2014 yılında ortak kurulan şirketi ve Gazprom, şirketin yüzde 40'lık payına sahip.

Türk piyasasının öngörülemezliği ve liranın değer kaybetmesi

Kommersant'a konuşan kaynaklar, Bosphorus Gaz'ın 2016 yılındaki yaklaşık 100 milyon euroluk kaybının önemli bir faktör olduğuna dikkat çekti. Daha önce Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, şirketin diğer Türk aktifi Bosphorus Gaz'ı satma planlarından bahsetmişti. Medvedev, Türk piyasasının öngörülemez olduğunu ve liranın değer kaybetmesi yüzünden cazibesini de kaybettiğini belirtmişti.

"Gazprom, Bosphorus Gas'ın yüzde 71'lik payına sahip. Şirket kendi payını diğer yüzde 29'luk hissenin sahibi Şen Group'a satacak" diye devam edilen haberde, "Pazardan çıkış, fiyat konusundaki ihtilaflarla ilgili görüşmelerde Gazprom'un elini güçlendirebilir. Zira Gazprom'un, perakende piyasasındaki karlılığın korunması konusunda doğrudan bir ilgisi kalmayacak" ifadelerine yer verildi.

Haberrus