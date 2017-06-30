Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul’da başladı

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 36. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Ukrayna, Yunanistan, Moldova, Azerbaycan, Arnavutluk, Rusya, Ermenistan, Sırbistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Gürcistan temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da başladı.

AA’nın haberine göre toplantıda, Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız temsil edecek. Ukrayna'nın bakan, Yunanistan, Moldova, Azerbaycan ve Arnavutluk'un bakan yardımcısı düzeyinde katılım sağlayacağı toplantıda Rusya, Ermenistan ve Sırbistan'ı bakanlık yetkilileri temsil ediyor.

Toplantının sonunda düzenlenecek KEİ Dönem Başkanlığı devir-teslim töreniyle Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, KEİ Dönem Başkanlığını Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'dan devralacak.

Bu yılın başından itibaren KEİ Dönem Başkanlığını Sırbistan'dan devralarak yürüten Türkiye, başkanlığı süresince "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ortaklığın Güçlendirilmesi" temasını işlemişti.

Haberrus