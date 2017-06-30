Anket: Her 10 Rusya vatandaşından birinin geliri temel gıdalara yetmiyor

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi'nin (VTsIOM) yaptığı ankete göre ülkedeki her 10 kişiden birinin geliri temel gıda harcamaları için yeterli gelmiyor.

Ankete katılanların yüzde 29’u ise kıyafet alacak parasının olmadığını belirtiyor. Ayrıca emeklilerin yüzde 54’ü ay sonunu zar zor getirdiğini ifade ediyor.

VTsIOM araştırmasına göre Rusya halkının yüzde 39’u fakir. Bu oran Rusya’da daha önce yapılan çalışmalara göre son 8 yılın en yüksek rakamı. En son 2009 yılında fakirlik oranı yüzde 41 olarak belirlenmişti.

Anket çalışması 25-29 Mayıs tarihlerinde Rusya’nın 140 farklı bölgesinde bin 600 Rusya vatandaşının katılımıyla gerçekleşti. Ankette hata payı maksimum yüzde 3,5.

Daha önce Rusya’da fakirlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Sayıştay Başkanı Tatyana Golikova, yıl başından itibaren ülkedeki fakir sayısının arttığını ve yılın ilk çeyreğinde fakirliğin yüzde 15’e çıktığını aktarmıştı. Golikova’nın sözlerine göre Rusya’da 22 milyon vatandaş fakirlik sınırının altında yaşıyor.

Berk Atacan, Haberrus