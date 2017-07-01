Gazprom: Avrupalı tüketiciler için 'Türk Akımı'na özel indirim yok

Rusya'nın en büyük doğalgaz üreticisi Gazprom, önümüzdeki yıllarda inşa edilmesi planlanan Türk Akımı üzerinden doğalgaz satın almak isteyen Avrupalı tüketicilere indirim yapılmasının planlanmadığını açıkladı.

Gazprom CEO'su Aleksey Miller konuyla ilgili şunları söyledi, "Türk Akımı üzerinden gaz sevkiyatı, daha önce belirlenen fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecek. Türk Akımı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı için özel indirimli bir fiyat düşünülmüyor."

Türk Akımı boru hattı projesinin güzergahı hakkında son kararı Avrupalı tüketicilerin kararının da şekillendireceğini belirten Miller, Türkiye'ye komşu olan ülkelerdeki gaz taşıma kapasitesinin geliştirilmesi konularının, bu ülkelerin sorumlulukları altında olduğunu söyledi. Miller, bu nedenle, bu şirketlerle müzakereler ve üzerine yaptıkları çalışmalarının sonunda rotanın belirleneceğini söyledi.

Haberrus