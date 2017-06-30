Rusya asgari ücreti artırıyor

Rusya Çalışma Bakanı Maksim Topilin, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren asgari ücretin 7800 rubleye (yaklaşık 463 TL) çıkacağını söyledi.

Dünya gazetesinin haberine göre Rusya Çalışma Bakanı Maksim Topilin, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren asgari ücretin 7800 rubleye (yaklaşık 463 TL) çıkacağını söyledi.

Rus bakan, "Artış beklenen enflasyon oranına göre yapılıyor. Enflasyonu yüzde 4 seviyesinde bekliyoruz, asgari ücreti 7500'den 7800 rubleye arttırıyoruz." dedi.

Böylece Rusya’da asgari ücret asgari geçim ücretinin yüzde 73'ünü oluşturacak.

Topilin, "Şu an itibariyle yaklaşık yüzde 70'i kamu görevlisi olan 900 bin kişi asgari ücret seviyesinde maaş alıyor." şeklinde konuştu.

Haberrus