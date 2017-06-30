Rusya, Türkiye'den gelen 20 ton çileği geri gönderdi
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Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye'den gelen 20,5 ton çileği 'Kaliforniya çiçek tripsi' içerdiği gerekçesiyle Türkiye'ye geri gönderdi.
Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamaya göre, Adıge Cumhuriyeti'nin Tuapse şehrinde gerçekleştirilen kontroller sırasında deniz yoluyla Rusya'ya getirilen 20,5 ton ağırlığındaki çilekte, insan sağlığına zararlı olduğu bilinen 'Kaliforniya çiçek tripsi' tespit edildi.
Rusya yasalarına göre karantina altına alınan ürünler Türkiye'ye geri gönderildi.
Haberrus