"Türkiye, Rusya'dan büyük baş hayvan eti ithal etmek istiyor"

Türkiye'den Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri, Rusya'dan büyük baş hayvan eti ithal etmek amacıyla 10-14 Temmuz tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) tarafından yapılan açıklamada, 10-14 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'den Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin Moskova'ya geleceği, Rusya'dan Türkiye'ye büyük baş hayvan eti gönderilmesi için gerekli incelemelerde ve kontrollerde bulunacakları ifade edildi.

Rosselhoznadzor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile telefon görüşmelerinin gerçekleştirildiği, 10-14 Temmuz tarihleri arasında Türk yetkililerin, büyük baş hayvan eti üretim tesislerini incelemek üzere Rusya'ya gelmeleri konusunda anlaşmaya varıldığını belirtildi.

Haberrus