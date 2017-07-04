Yabancı yatırımcılar Rusya'dan son 3,5 yılın en hızlı çıkışını yaptı

Rusya'da faaliyet gösteren yabancı yatırımcılar, son 4 ayda Rusya'da 1.6 milyar dolar değerindeki hisselerini satarak rekor kırdı. Kommersant'ın haberine göre son üç buçuk yıldaki en hızlı çıkış, geçtiğimiz 4 ayda gerçekleşti.

Kommersant gazetesinin, Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) adlı yatırım danışmanlık kuruluşunun verilerine dayandırdığı haberde şunlara yer verildi: "Yabancı yatırımcıların Rusya pazarından ayrılması, Şubat ayının sonundan beri aralıksız olarak devam ediyor. Son 4 aydaki azalma 1 milyar 600 milyon doları geçti. Rusya bu kadar fazla kaybı en son 3 buçuk yıl önce yaşamıştı."

Habere göre yabancıların çekilmesinin sebebi ise, ülke içi risklere bağlı olarak yatırım ortamının kötüleşmesi.

Bir diğer sebep ise ABD'de yönetime gelen Donald Trump sonrasında, iki ülke arası ilişkilerin negatif seyretmesi.

Haberrus