Rusya ve Çin’den 10milyar dolarlık ortak yatırım fonu

Rusya ve Çin’in ekonomik işbirliğini genişleterek 10 milyar dolarlık bir ortak yatırım fonu kurmaya hazırlandığı bildirildi.

Rus Kommersant gazetesinin haberine göre Rusya ve Çin Salı günü 10 milyar dolara yakın değerde Yuan ağırlıklı bir yatırım fonu kurmak için anlaşma imzalayabilir.

Kremlin destekli Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nu kaynak gösteren habere göre anlaşma Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’daki görüşmesinde imzalanabilir.

Ortak projeler için kullanılacak olan fona Çin Kalkınma Bankası da katılacak. Rusya-Çin Yatırım Fonu adı verilen ortak fona yeni yatırımcılar da 2 milyar dolara kadar katkıda bulunabilecekler.

Rusya ve Çin ayrıca ardında China Investment’in olduğu mevcut Rus-Çin Yatırım Fonu’nun sermayesini artırmak için de anlaşma imzalayabilir.

Haberrus