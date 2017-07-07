Rusya'dan Türkiye'ye iyi haber: Türk işçi yetmiyor, daha fazla gelsin

Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2018 FIFA Dünya Kupası için inşa edilecek stadyumlardaki Türk işçi sayısının yetersiz olduğunu sebep göstererk, yabancı işçi kotalarının yükseltilmesini talep etti.

Interfax'ın haberine göre Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda bir taslak hazırlayarak hükümete gönderdi. Taslakta, yabancı işçi kotasının yüzde 22 veya 39 bin 100 kişi oranında artırılması gerektiği belirtiliyor.

Taslakta şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'da işçi vizesi ile çalışan yabancılara ihtiyaç artması sebebiyle, 2017 yılında, 177 bin olan yabancı işçi kotasının 216 bin kişiye kadar yükseltilmesi gerekiyor."

Bakanlığın verilerine göre Rusya'da hali hazırda yabancı işçi istihdam kotası 177, bölgelerde ise 40 bin. Rusya için 177 bin olan rakamın 216 bine, bölgeler için 40 bin olan rakamın ise 50 binlere kadar artırılması talep ediliyor.

Bakanlık yetkilileri ayrıca, Türkiye'ye yönelik yasaklamaların kaldırıldığı, ancak kotanın artırılmadığı için Türk işçilerin halen Rusya'ya gelemediğini belirtti.

Rusya'da çalışmasına izin verilen Türkiye vatandaşlarının sayısı 2016 yılında, 2015 yılına oranla yüzde 41 oranında azaltılmıştı. Türk işçi sayısı 60 bin 500'den, 35 bin 680'e düşürülmüştü. 2017 yılında ise rekor bir azalma yaşanıyor. Değiştirilen kotalar yüzünden bu yıl yalnızca 19 bin 600 Türk vatandaşı Rusya'ya işçi olarak gelebiliyor.

2018 Dünya Kupası için inşa edilecek stadyumlarda Türk uzmanlara ihtiyaç duyuluyor. Hükümetin, önümüzdeki günlerde bu taslağı onaylaması bekleniyor.

Selim Saygıner, Haberrus