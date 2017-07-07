Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi yüzde 21 arttı

Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi, 2017 yılının ilk 5 ayında, yüzde 21,3 oranında artarak 7,4 milyar dolara ulaştı. Böylelikle Türkiye, Rusya’nın dış ticaret hacminde yedinci sıraya yükseldi.

Rusya Federal Gümrük Servisi'nin (FTS) verilerine göre Rusya'nın dış ülkelere ihracatı 2017 yılının ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 35,4 oranında artarak 56,6 milyar dolar oldu. Öte yandan Rusya'ya yapılan ithalat rakamları da yükseldi. 2017 yılının ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 26,6 artarak, 81,9 milyar dolara ulaştı.

Rusya'nın dış ülkelere ihracatının ana kalemi yüzde 67,4 ile enerji ürünlerinden oluşuyor. Metal ve metal ürünleri yüzde 9.9, kimyasal hammadde yüzde 5.4, gıda ve hammaddeleri yüzde 4.6, otomobil ve yedek parça yüzde 4.3, ahşap-kereste ve kağıt hammaddeleri ise yüzde 3.2 oranında ihracat kalemlerini oluşturuyor.

2017 yılının ilk 5 ayına bakıldığında Rusya'nın en büyük ticari partnerleri şöyle:

1 - Çin (31,1 milyar dolar)

2 - Almanya (19,2 milyar dolar)

3 - Hollanda (16,9 milyar dolar)

4 - İtalya (9,3 milyar dolar)

5 - ABD (8,7 milyar dolar)

6 - Güney Kore (7,8 milyar dolar)

7 - Türkiye (7,4 milyar dolar)

8 - Japonya (6,7 milyar dolar)

9 - Polonya (6,4 milyar dolar)

10 - Fransa (5,9 milyar dolar)

Haberrus