Novak: Türk Akımı’nın 50 kilometresi tamamlandı

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Gazprom'un Karadeniz'de Türk Akımı boru hattının 50 kilometrelik kısmını döşediğini açıkladı.

Sputnik’in haberine göre İstanbul'da Türk mevkidaşlarıyla iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve Türk Akımı'nı görüşen Novak, Türkiye'nin en kısa zamanda Türk Akımı'nın Türkiye topraklarına çıkış noktalarıyla ilgili dokümanlar vereceğini söyledi.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Novak, "Bugün Türk mevkidaşlarımızla boru hattının çıkış noktasını ve Rusya tarafına bununla ilgili yapılacak bilgilendirmeyi görüştük. En kısa zamanda Türkiye kıyısına çıkış noktalarıyla ilgili dokümanlar alacağımız konusunda anlaşmaya vardık. Ayrıca projenin çevreye etkisinin değerlendirilmesiyle ilgili onayı en yakın zamanda görüşmemiz gerektiğini konuştuk ve Türk tarafı en yakın zamanda böyle bir değerlendirmeyi ve raporu yapacağına söz verdi" dedi.

Novak, "Projenin kara bölümünün hayata geçirilmesini, kara kısmının hayata geçirilmesine yardımcı olacak yol haritasının kabul edilmesini konuştuk" diye konuştu.

Haberrus