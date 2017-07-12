"'Aynes' ürünlerinin Rusya’ya girişine geçici yasak getirildi"

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türk süt ve süt ürünleri üreticisi Aynes’in ürünlerinin Rusya’ya girişine geçici yasak getirdi. Yasak, 17 Temmuz’da yürürlüğe girecek. Aynes, 25 Kasım 2014 tarihinde Türkiye'den Rusya'ya süt ürünleri ihracatına başlayan ilk Türk firması olmuştu.

Rus haber ajansı Sputnik'de yer alan habere göre, Rosselhoznadzor, "Veterinerlik ve sağlık şartlarının ve Avrasya Ekonomik Birliği kurallarının ihlal edilmesi bağlamında, 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Aynes Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait TR-20-0023 sayılı tesiste üretilen ürünlerin Rusya'ya girişine geçici kısıtlama getirildi" diye açıklama yaptı.

Daha önce Rosselhoznadzor, Türkiye ve Yeni Zelanda'dan süt ürünü alımını sınırlandırabileceğini açıklamıştı.

“Sadece sütten” sloganıyla yola çıkan Aynes, 2008 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla, Denizli Acıpayam'da yeni üretim tesisini faaliyete sokmuştu.

Haberrus