Forbes, Rusya'nın en zengin kadın devlet memurlarını listeledi

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Rusya'da çalışan en zengin kadın devlet memurlarını listeledi. Listenin neredeyse tamamı milletvekillerinden oluşuyor. İlk sırada ise yıllık 56,2 milyon ruble (940 bin dolar) kazancıyla, Duma milletvekili sağlık komitesi üyesi Tatyana Solomatina yer alıyor.

Listenin ikinci sırasında Federasyon Konseyi üyesi Lyudmila Narusova (28,7 milyon ruble), üçüncü sırada ise Duma Başkan Yardımcısı Olga Yepifanova (24,5 milyon ruble) bulunuyor.

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, yıllık 22,9 milyon rublelik geliriyle 4'üncü sıradan listeye girdi.

Listenin devamı şöyle:

5 - Duma uluslararası komite üyesi Yelena Panina (16,5 milyon ruble)

6 - Duma enerji komitesi üyesi Natalya Nazarova (15,7 milyon ruble)

7 - Başbakan Yardımcısı Olga Golodets (15,6 milyon ruble)

8 - Duma savunma komitesi Başkan Vekili Svetlana Savitskaya (15,4 milyon ruble)

9 - Duma milletvekili Valentina Tereşkova (12,3 milyon ruble)

10 - Duma'da aile, kadın ve çocuk komitesi üyesi Valentina Rudçenko (10,5 milyon ruble)

Forbes'ın oluşturduğu listedeki kişilerin yıllık toplam geliri 220 milyon ruble (3,67 milyon dolar) olarak hesaplandı.

Haberrus