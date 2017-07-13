Tavuk Dünyası Rusya'daki 4'üncü şubesini Moskova'da açtı

Gagawa ismiyle yurt dışında faaliyet gösteren Tavuk Dünyası, Rusya'daki 4'üncü şubesini başkent Moskova'da açtı. Diğer 3 şube ise Tataristan'ın başkenti Kazan'da faaliyet gösteriyor.

Türkiye dahil 5 ülkede 2003 yılından beri faaliyet gösteren Tavuk Dünyası, Rusya ve Körfez ülkelerinde hızlı büyüyor. Moskova'daki ilk şube, şehrin güneybatısında bulunan Töpli Stan MEGA alış-veriş merkezinde açıldı. Açılışa Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz de katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Diriöz "Türk iş dünyasının Rusya’daki çalışmalarından her zaman memnuniyet duyuyoruz. Bu bir ekonomik yatırımdır, aynı zamanda da ekonomik bağları güçlendiriyor. Kendilerine başarılar diliyorum. Bu gibi yatırımlar Rus-Türk ekonomik ilişkilerine önemli katkılar sağlamakta" diye ifade etti.

Türkiye'den sonra Rusya

Şirketin yöneticilerinden Ahmet Faralyalı ise açılışta şunları söyledi: "Bugün burada GAGAWA’nın Moskova’da ilk restoranını açıyoruz. GAGAWA bizim uluslararası piyasada kullandığımız marka ismi. Bugün Türkiye’de Tavuk Dünyası en hızlı büyüyen restoran zinciri. Türkiye’den sonra odaklanmaya karar verdiğimiz pazar Rusya pazarı oldu. Hızlı büyümek için bir test aşamasındayız. Restoranlarımızın ciro ve performansları çok cesaret verici. Rus dostlarımız bizim ürünleri çok beğeniyor. Çünkü Türkiye’ye gelen Rus turistlerin sayesinde bilgileri vardır. Dolayısıyla Rusya’da tüketicilerin çok ciddi beğenisini kazanıyoruz. Çok memnunuz. Ürünlerimiz çok kaliteli. Doyurucu miktarda. Uygun fiyat. Ve kendinizi iyi hissedeceğiniz bir ortamda sunuyoruz." dedi.

Tavuk Dünyası 2017 yılında tüm dünyada 35 mağaza açmayı hedefliyor.

Gagawa Россия (@gagawa_russia)'in paylaştığı bir gönderi ( 2 Tem 2017, 08:20 PDT )

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