Zeybekçi: Rusya’ya ihracat yılın ikinci yarısında artacak

Rusya'ya ihracatın yılın ilk 6 ayında yüzde 46 artış gösterdiğini belirten Zeybekci, ikinci yarıda bu ülkeye daha fazla ihracat artışı olacağını söyledi.

BloombergHT’nin haberine göer bu yılın sonuna kadar Rusya ile müzakerelerini yürüttükleri Hizmetler ve Yatırımlarda Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzalamayacaklarını ve Avrasya Gümrük Birliği ile ilgili çerçeveyi oluşturmak için önemli bir adım atacaklarını vurgulayan Zeybekci, bunların bu ülkeye ihracatın önünü daha da açacağını dile getirdi.

Öte yandan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Türkiye ve Rusya dışişleri bakanlıklarının vizeyle ilgili sorunların ele alınacağı toplantısının birkaç gün sonra Moskova'da yapılacağını açıkladı.

Haberrus