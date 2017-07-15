Yandex bükemediği bileği öptü: Uber'le ortaklığa gidiyor

Dünyanın en büyük Bilgi Teknolojileri (BT) şirketlerinden Rus Yandex, Rusya'da online taksi çağırma servisi piyasasındaki en büyük rakibi Amerikan Uber firmasıyla ortaklık kuracak.

Rusya'daki online taksi çağırma servisi piyasasında ilk günden bu yana liderliğini koruyan Yandex, en yakın rakibi Uber'le mücadele etmek yerine, ortaklık kurmayı tercih etti.

Vedemosti gazetesinde yer alan habere göre Yandex; Rusya, Belarus, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan ve Gürcistan'da, online taksi çağırma servisi işini Uber ile beraber kuracağı bir şirket ile yürütecek.

Yandex ve Uber tarafından kurulacak ortak girişime Yandex 100, Uber ise 225 milyon dolar yatırım yapacak.

Öte yandan Yandex, ilerleyen günlerde Uber'in hisselerinin de küçük bir kısmını satın alarak, Kalifornia menşeli Amerikan uluslararası ulaşım şebekesi Uber'e ortak olmayı hedefliyor.

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