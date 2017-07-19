Rusya’da büyüyen ESTA’dan Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırım

Rusya’da 2006 yılında kurulan ve ağırlıkla bu ülkede projelerini sürdüren ESTA Construction, 1 milyar doları aşan 5 gayrimenkul projesiyle Türkiye pazarına giriş yaptı.

Dünya Gazetesi’nden Leyla İlhan’ın haberine göre Türkiye pazarında devletin yaptığı dev yatırımlardan dolayı bazı büyük firmaların konut sektöründeki bazı alanlardan çıkmasının konuta girmelerinde etkili olduğunu ifade eden ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek, “Türkiye’de dış cephesi ikonik olan binalar yapmayacağız. Bunların yerine insanların rahatlıkla yaşayabileceği kullanışlı binalar yapacağız” dedi. Türkiye’de metrekare fiyatı 5 bin doların üzerinde olan projelerin satışının zor olduğunu belirten Demirbilek, “Bizim projelerde ise metrekare fiyatları 5 bin TL ile 15 bin TL arasında olacak. Ama ağırlık 5 bin TL’lerde olacak” diye konuştu. Türkiye’nin genç nüfusu düşünüldüğünde konut ihtiyacı olacağını belirten Demirbilek, "Doğru yerde doğru proje yaptığınızda o proje satılır. Ayrıca, Türkiye’de ofis projesi düşünmüyoruz ancak kamu özel sektör işbirliğiyle yapılan şehir hastaneleri ile ilgileniyoruz" dedi.

Bahattin Demirbilek’in, A ve E ile başlayıp aralarında S olan kelimelerin daha fazla akılda kalması nedeniyle Esta adını verdiği şirket, bugün Engineering News Record (ENR) sıralamasında bir önceki yıla göre 13 basamak daha yükselerek, dünyanın en büyük 174. inşaat şirketi konumunda gösteriliyor. Sadece üst yapı çalışmaları esas alındığında ise dünyanın önde gelen inşaat şirketleri arasında yer alıyor. ESTA, Rusya’da üç, Kazakistan, Bahreyn ve Türkiye’de birer ofisi ile 10 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyor. 2015 yılını 330 milyon dolar ciro ile kapatan ESTA Construction, kurulduğu günden bugüne kadar yaklaşık 3 milyar dolara yakın bir işi uluslararası paydaşlarıyla projelendirip ve teslim etti.

Rus milletvekilinden yarımada satın almıştı

Yapılan yatırımlarla 5 yıl sonra Türkiye’nin fiziki açıdan daha iyi bir konuma geleceğini anlatan Bahattin Demirbilek, İstanbul’un dışında Marmaris'te yarımada satın aldığını kaydetti. Amos Antik City adıyla bilinen yarım adayı Rusya parlamentosunda yer alan bir milletvekilinden satın aldığını söyleyen Demirbilek, burada butik bir otel yapacaklarını açıkladı.

Haberrus