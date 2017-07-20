Rus zenginler ülkesinden kaçıyor

Son 13 yıl içerisinde yaklaşık 20 bin dolar milyarderi ve milyoneri Rusya vatandaşı ülkesinden ayrıldı. Son 3 yılda ayrılanların sayısı ise 6 bin.

EurasiaNet tarafından birçok araştırma sonucuna göre yapılan derlemeye göre zengin Rusya vatandaşları ülkesini terk ediyor.

Yapılan araştırmalara göre 2003-2013 döneminde yaklaşık 14 bin varlıklı Rusya vatandaşı ülkesinden ayrıldı. Bu rakam ülkedeki dolar milyarderi ve milyonerlerinin yüzde 17’sine denk geliyor. Buna göre Rusya, ülkeden ayrılan milyonerlerin oranına göre dünyada en çok zengin kaybeden beşinci ülke.

Araştırmalar son yıllarda Rusya’yı terk edenlerin sayısında artış yaşandığını gösteriyor. 2014-2016 yılları arasında 6 bin milyoner Rusya’dan ayrılarak başka bir ülkeye göç etti.

Rusya’dan ayrılan zenginler, ülkesini terk etme sebebi olarak öncelikli olarak devletin iş dünyasına çok fazla müdahil olmasını gösteriyor.

Hukuk sisteminin stabil olmaması, son yıllarda Rusya’nın Batıya karşı tutumu ve offshore hizmetlerini sınırlayan yasalar ülkesinden ayrılan varlıklı Rusya vatandaşlarının gösterdiği sebepler arasında yer alıyor.

Berk Atacan, Haberrus