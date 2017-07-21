Türkiye’den Rusya’ya gelen 23 ton üzüm geri gönderildi

Türkiye’den deniz yoluyla Rusya’nın Novorossiysk Lİmanı’na getirilen 23 ton üzümde zararlı böcek tespit edilmesi üzerine meyvelerin ülkeye girişine izin verilmedi.

Rusya’nın Türkiye’den ithal ettiği 23 ton üzümün Rusya Federasyonu kanunlarına uygun olduğuna ilişkin sertifikası bulunmasına rağmen Rusya Tarım Ürünleri Denetim Kurumu (Rosselhoznadzor) meyvelerde zararlı böcek tespit edildiği gerekçesiyle ithalatına izin vermedi.

Rosselhoznadzor, Türkiye’den gelen üzümlerde kirpikkanatlı böcek örneği tespit edildiğini ve bu canlının Rusya yasalarına göre ülkeye girişinin yasak olduğunu bildirdi.

Rusya’ta alınmayan üzümler Türkiye’ye geri gönderildi.

Berk Atacan, Haberrus