Dünyaca ünlü pizza zincirleri rotayı Türkiye'den Rusya'ya çevirdi

Türkiye'de pizza satışlarının hızının düşmesi yatırımcıları Rusya'ya yöneltti. Domino's Türkiye'de büyüme hızını yüzde 6'larda görünce rotayı İstanbul'dan Moskova'ya kırdı.

Sözcü'de yer alan habere göre Domino’s, Papa John’s ve Sbarro gibi dünyaca ünlü pizza zincirleri gözünü Moskova’ya dikti. Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından Glastnost ve Perestoraika politikaları ile küresel ekonomik sisteme entegre olan Rusya’da fast food sektörü hala gelişme sürecinde.

Ülkede Domino’s’un en çok satan pizasının isminin ‘Rus’ olmasından fast-food’a bakışı anlayabiliyorsunuz. Domino’s’un işletmecisi DP Eurasia öncelikle Moskova ardından ise Rusya’nın devamında büyümek için kolları sıvadı.

RUSYA YÜZDE 30 TÜRKİYE YÜZDE 6.3

Avrupa’daki Dominos’un bayiilik haklarını elinde bulunduran Hollandalı DP Eurasia Türkiye’deki pazarın büyüme hızının keskin bir biçimde düşmesinden dolayı Rusya’ya yöneldi. Mayıs 2016 – Mayıs 2017 arası Rusya’da pizza satışları yüzde 30 artarken Türkiye’de bu oran yüzde 6.3’te kaldı.

DP Avrasya’nın Rusya departmanının gelişim sorumlusu Elena Ivanova, “Yaptığımız araştırmalar sonucu bölgede yeterli kalitede pizza olmadığını gördük. Bu bize gelişmek için çok iyi fırsat veriyor” diye konuştu.

1.500 ŞUBE AÇMAYI HEDEFLİYORLAR

DP Avrasya Rusya’nın başındaki Güvenç Dönmez ise uzun vadede Rusya’da 1.500 şube açmayı planladıklarını söyledi. Dönmez Moskova’ya 1.200 kilometre uzakta olan Krasnodar’a kadar şube açtıklarını belirtti.

ABD’li Papa Jones da Rusya pazarında oldukça iddialı. Papa Jones’un CEO’su Christopher Wayne, “Moskova’da büyük potansiyel görüyoruz. Önümüzdeki dönemde 40-50 şube daha açacağız” diyor.

LİDER SBARRO

Rusya’daki yüzde 4’lük pazar payı ile lider konumda olan ABD’li Sbarro’nun ülke genelinde 88 şubesi bulunuyor.

Ülkedeki ekonomik krizle boğuşan Sbarro’nun yurt dışından malzeme ithal etmesinin sözleşmesinin feshi anlamına gelebileceğinden dolayı zayıf ruble ile satışlar markayı zorluyor.

2014 yılından önce Sbarro da gıdanın yüzde 90’ını yurt dışından ithal ediyordu.

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