Ali Ağaoğlu, Rusya'daki iş fırsatlarını değerlendirmek için Moskova'ya geldi

Türk iş adamı Ali Ağaoğlu, başta Moskova olmak üzere tüm Rusya'daki iş fırsatlarını değerlendirmek üzere Moskova'ya geldi.

Ağaoğlu'nu Moskova'ya, Rusya Müslüman İşadamları Birliği Başkanı Marat Kabayev davet etti.

Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından, Ali Ağaoğlu'nun Moskova ziyaretine ilişkin fotoraflar paylaşılırken, şu açıklamalara yer verildi:

"Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Ağaoğlu, üst düzey yöneticileriyle birlikte Rusya merkezli Uluslararası İslami İş Birliği Başkanı Marat Kabayev'in davetlisi olarak Moskova'ya gitti. Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun yurt dışına açılma stratejisi kapsamında, Uluslararası İslami İş Birliği yöneticileri ve temsilcileri ile başta Moskova olmak üzere Rusya genelinde olası iş fırsatlarını değerlendiren Ali Ağaoğlu yoğun bir ilgi ile karşılandı."

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