Rusya: 18 Ağustosta Türkiye ile ‘domates’ görüşmesi yapacağız

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadi Dvorkoviç, 18 Ağustos tarihinde Türkiye ile Rusya’nın domates ithalatı konusunu yeniden ele alacağını söyledi.

Buryatya’da katıldığı bir toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Dvorkoviç, “Konuyla ilgili en yakın görüşme 18 Ağustosta İzmir Fuarı’nda gerçekleştirilecek. Çalışma arkadaşlarımız ve bir heyet oraya giderek bu konuyu müzakere edecekler. Sonuca göre bakacağız.” ifadelerini kullandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı’nın sözlerine göre muhtemel bir sonuç hakkında konuşmak için erken.

Dvorkoviç, “Bu görüşme, bu konuyla ilgili yapılacak olan ilk geniş kapsamlı bir görüşme, şu ana kadar sadece telefon görüşmeleri yapılmıştı.” dedi.

Haziran başında Türkiye’den domates ithalatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Dovrkoviç, mevsimsel olarak domates ithalatı yapılması ile ilgili görüşmelerin yaz boyunca devam edeceğini aktarmıştı.

Öte yandan Dvorkoviç, Rusya’da şu anda Türk domatesinin yer aldığını ve bu domateslerin üçüncü ülkeler üzerinden Rusya’ya sokulduğunu bildiklerini ifade etti.

Dvorkoviç’in sözlerine göre şu anda Rusya pazarındaki domates miktarı Türkiye’nin ihraç edebileceği en yüksek hacmin yüzde 20’sini oluşturuyor.

Berk Atacan, Haberrus