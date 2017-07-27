Rusya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde büyüdü

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Rusya ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,7, ilk yarıda ise yüzde 1,6 büyüdüğünü açıkladı.

Rusya ekonomisinin durumunun önceki yıllara göre daha iyi durumda olduğunu söyleyen Bakan Oreşkin, güderek düşen faiz oranlarının da bunda etkili olduğunu dile getirdi.

Oreşkin, ”Gelişmeler doğrultusunda bu tahminin biraz mutevazı olduğunu bile söylemek mümkün. Özellikle sonbaharda ekonomimizin daha da olumlu bir seyre girmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı 2017 yılı büyüme tahminini yüzde 2 olarak belirlemişti.

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