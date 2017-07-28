Limak ihaleye ortak oldu, Rusya’da otoyol yapacak

Limak Holding, Rusya'nın Ufa şehrindeki yaklaşık 570 milyon dolarlık inşaat değeri bulunan otoyol projesine ortak oldu.

Reuters’in haberine göre şirketten yapılan açıklamada, proje için kurulan Bashkir Concession Company'ye (BCC) Rus şirketi VTB Capital ile birlikte ortak olan Limak'ın aynı zamanda işin müteahhitliğini de üstleneceği belirtildi.

Açıklamada ortaklık payına ilişkin bir bilgi ise verilmezken, inşaatın dört yıl süreceği ve işletme süresinin ise 25 yıl olacağı ifade edildi.

Kapasitesi ise 22,700 araç/gün olacak olan yol, Ufa şehrini doğu yönünden otobana bağlayacak. İçinde 1250 metrelik bir tünel ve toplam uzunluğu 2600 metreyi bulan köprüler ve viyadükler bulunacak olan 12.5 kilometrelik otoyol projesi iki gidiş, iki geliş olmak üzere toplam dört şeritten oluşacak.

Projenin, Rusya ile ilişkilerin düzelmesinden sonra Türk müteahhitlik şirketleri tarafından bu ülkede yapılacak olan en büyük iş olma özeliği taşıdığını söyleyen Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bacaksız, "Limak olarak gittiğimiz coğrafyalarda kalıcı olmayı hedefleyen bir firmayız. Bu yatırım kamu-özel yatırım projesi olması açısından da Rusya'da uzun vadede kalıcı olduğumuzun bir göstergesi" dedi.

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