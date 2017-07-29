Rus pilotlar yurtdışına mı göçüyor?

Rusya Federal Havacılık Kurumu'nun (Rosaviatsiya) gerçekleştirdiği bir araştırmanın sonuçlarına göre, Rus havayolu şirketleri 2015 yılından bu yana yaklaşık 200 pilotu işten çıkardı. Bu pilotların ancak 100'e yakını yabancı havayolu firmalarında kendine yer bulabildi.

İzvestia gazetesinde yer alan habere göre işine son verilen yaklaşık 200 pilottan yalnızca 100'e yakını yabancı hava yollarında çalışma imkanı bulabildi. Diğer pilotların ne yaptığı konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını belirten uzmanlar, tüm Rusya'da 12 binden fazla pilot olduğunu belirtti.

2016 yılı sonlarına Çin'den elde edilen bilgilere göre, toplam 81 Rusya vatandaşı Çinli şirketlerde pilot olarak görev yapıyor.

Yurtdışında çalışan Rus pilotların sayısı şimdilik az gibi görünse de, hükümet bu 'pilot göçünü' önlemek için önümüzdeki günlerde yeni çalışmalar başlatabilir.

Daha önce medyaya yansıyan haberlerde, birçok Rus pilotun, Asya ülkelerinde daha fazla maaş verdikleri için bu ülkelere yöneldiği yazılmıştı.

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